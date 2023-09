Tappeto | scienziato analizza al microscopio la superficie | Meglio disfarsene

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 18 settembre 2023) Molti di noi in casa hanno un. Si tratta di un oggetto comodo e bello da vedere, ma anche difficile da tenere pulito. Unohato alquello che c'è ine il risultato non è... rassicurante. Praticamente in tutte le case, all'ingresso, c'è uno zerbino, che serve per pulire le scarpe e fare in modo che entri meno sporco possibile tramite le suole. È più raro vedere, invece, un, per quanto sia un pezzo di arredamento molto affascinante ed elegante. Non è chiaro esattamente dove e quando sia stato ideato il primo esemplare, ma gli esperti sono concordi nell'affermare che i primi tappeti siano stati prodotti nella zona che comprende il Medio Oriente e l'Asia Centrale. Il più antico del mondo a noi pervenuto è un vero e proprio pezzo di ...