Tante occasioni e poche reti per le campane in campo per la terza giornata di serie C

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 18 settembre 2023) Non convince ancora l’Avellino che in casa col Foggia strappa un pareggio sprecato che conferma una crisi nonosl’esordio in panchina del nuovo tecnico Michele Pazienza. Unica nota positiva per gli irpini avere almeno un punto in classifica. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.