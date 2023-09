Tamponamento su Scuolabus | Nessun Ferito tra i Bambini a Bordo

(Di lunedì 18 settembre 2023) Chieti - Un incidente stradale è avvenuto questa mattina poco dopo le 8 a Lanciano, lungo la Statale 84, in località Torre Sansone, ma fortunatamente non ha causato feriti tra idel veicolo coinvolto. L'incidente è stato causato da un'auto Volkswagen Polo che ha tamponato lo, il quale era fermo lungo ildella carreggiata per consentire a un bambino di salire a. La collisione ha interessato l'angolo posteriore sinistro dello, ma non è riuscita a fermare l'auto tamponante, che ha proseguito attraverso la carreggiata e ha finito la sua corsa contro un ulivo nelle vicinanze. Fortunatamente, sia la conducente delloche isono risultati illesi dall'incidente. La ...

Curiosità: Lo scuolabus è un veicolo destinato al trasporto degli studenti delle scuole primarie sia di primo grado che di secondo grado. Negli Stati Uniti D'America lo scuolabus può trasportare qualsiasi tipo di studente scolastico o studente di scuola in tutte quante le scuole americane.

