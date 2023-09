Tajani mostra cartina con flussi migrazioni Africa | Italia Paese più esposto

(Di lunedì 18 settembre 2023) (Agenzia Vista) Usa, 18 settembre 2023 La situazione inè "estremamente complicata: bisognava intervenire anni fa, e secondo me è stato un errore eliminare Gheddafi, la cui caduta ha generato una grande instabilità in tutta la regione". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antoniondo i giornalisti ladeimigratori dall'verso l'Europa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Curiosità: Marcello Dell'Utri (Palermo, 11 settembre 1941) è un ex politico e dirigente d'azienda italiano, già senatore per Il Popolo della Libertà e prima di Forza Italia.

Fondò il 29 giugno 1993 "Forza Italia! Associazione per il buon governo" con Antonio Martino, Gianfranco Ciaurro, Mario Valducci, Antonio Tajani, Cesare Previti, Giuliano Urbani e Silvio Berlusconi di cui fu un collaboratore fin dagli anni settanta in Publitalia '80 e Fininvest Rai.

Darmanin, Bardella, il Pis Mentre prima Antonioe poi Meloni volavano a New York con il ... Il caso francese lobene: Darmanin fa il duro anche per competere a destra con il Rassemblement ...Tagliando il nastro della, il titolare della Farnesina, Antonio, ha ribadito come la diplomazia culturale sia un 'potente strumento di politica estera, con un ruolo centrale per la ...

Tajani e Metsola inaugurano la mostra "La Grande Visione Italiana ... Il Sole 24 ORE

Tajani al consolato di New York: inaugurata la mostra “La Grande ... La Voce di New York

(Agenzia Vista) Usa, 18 settembre 2023 La situazione in Africa è 'estremamente complicata: bisognava intervenire anni fa, e secondo me è stato ...Il ministro degli Esteri ha mostrato alcune cartine colorate realizzate dalla Farnesina per far vedere ai delegati di tutti i Paesi perché le nostre coste sono quotidianamente prese d’assalto da barch ...