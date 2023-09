Tajani mostra cartina con flussi migrazioni Africa | Italia Paese più esposto

Curiosità: Bernard Jean Étienne Arnault (Roubaix, 5 marzo 1949) è un imprenditore francese.

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, mostrando i giornalisti la cartina dei flussi migratori dall'Africa verso l'Europa.Darmanin, Bardella, il Pis Mentre prima Antonioe poi Meloni volavano a New York con il ... Il caso francese lobene: Darmanin fa il duro anche per competere a destra con il Rassemblement ...

Tajani e Metsola inaugurano la mostra "La Grande Visione Italiana ... Il Sole 24 ORE

Tajani al consolato di New York: inaugurata la mostra “La Grande ... La Voce di New York

La situazione in Africa è "estremamente complicata: bisognava intervenire anni fa, e secondo me è stato un errore eliminare Gheddafi, la cui caduta ha generato una grande instabilità in tutta la regio ...Il ministro degli Esteri ha mostrato alcune cartine colorate realizzate dalla Farnesina per far vedere ai delegati di tutti i Paesi perché le nostre coste sono quotidianamente prese d’assalto da barch ...