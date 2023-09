1.28,situazione già esplosa "La situazione non è esplosiva, è già esplosa": così il ministro degli Esteri Antonioal consolato di New York rispondendo ad una domanda sulla pressione ..."La situazione non è esplosiva, è già esplosa": così il ministro degli Esteri Antoniorispondendo alla stampa italiana al consolato di New York ad una domanda sulla pressione migratoria dall'Africa, una questione che intende portare assemblea genera...Lo ha detto la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola al consolato italiano a New York, accolta dal ministro degli Esteri Antonio, sottolineando che sui"ora dobbiamo passare ...

Migranti, Tajani: "Situazione esplosiva No, è già esplosa" TGCOM

Tajani, migranti 'Situazione non esplosiva, è già esplosa' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Nel suo incontro con Guterres, insomma, Meloni anticiperà che l'emergenza Africa sarà al centro della prossima presidenza italiana del G7 e sottolineerà la necessità di un'azione dell'Onu su due ...Dovrebbe rientrare nel pacchetto del Cdm anche una modifica al riconoscimento anagrafico dei migranti, per sanare le falle dell'autocertificazione della minore età, che dà diritto ad altre tutele ...