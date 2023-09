Tajani a New York | bene Von der Leyen a Lampedusa e vicinanza Metsola

Così si è espresso il ministro degli Esteri italiano e vice - premier Antonio, aYork partecipare alla settimana di Alto Livello della 78ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a ...DaYork, il ministro degli Esteri Antonio- rispondendo alla stampa italiana ad una domanda sulla pressione migratoria dall'Africa - afferma che 'l a situazione non è esplosiva, è già ...Sono le parole del ministro degli Affari esteri Antonio, rispondendo alle domande dei cronisti sull'emergenza migranti, al suo arrivo al consolato italiano diYork, alla vigilia dell'...

Tajani al consolato di New York: inaugurata la mostra “La Grande ... La Voce di New York

Tajani a New York: bene Von der Leyen a Lampedusa e vicinanza ... Il Sole 24 ORE

A dichiararlo è stato il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani giunto a New York per partecipare alla settimana di Alto Livello della 78ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tajani ha ...(ANSA) - ROME, SEP 18 - Deputy Premier and Foreign Minister Antonio Tajani said Monday that the situation regarding the arrival of migrants from Africa "is not explosive, it has already exploded".