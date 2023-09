Le autorità dihanno sottolineato che la pace e la stabilità nell'area sono strettamente legate alla sicurezza, alla prosperità e al benessere della regione indo - pacifica. "La continuazione ...Più di recente, Joe Biden si è impegnato a difenderein caso di invasione, come ricorda Il ... Quando Nancy Pelosi l'anno scorso andò in visita a, i cinesi risposero con undici missili. ...... che ha espresso le sue preoccupazioni bollando il tutto come un 'segnale sbagliato' inviato alle forze separatiste di. La cooperazione tra Washington e, nonostante le disparità in ...

Taiwan, Taipei: "Oltre 100 caccia cinesi nei cieli dell'isola" Adnkronos

Taiwan, Taipei: 'Oltre 100 caccia cinesi attorno all'isola' Tiscali Notizie

Il ministero della Difesa taiwanese ha annunciato di aver rilevato 103 aerei da guerra dell’esercito cinese nelle vicinanze dell’isola, un dato che rappresenta un notevole aumento rispetto al resto de ...Nuova tensione ad Oriente. Il ministero della Difesa taiwanese ha annunciato di aver rilevato 103 aerei da guerra dell’esercito cinese nelle ...