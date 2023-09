Tabellone Wta Guangzhou 2023 | c’è Lucia Bronzetti | Linette guida il seeding

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ildel torneo Wta 250 di, che si svolge nella città cinese su campi in cemento. Si torna quindi in Asia dopo quattro anni e il main draw dell’evento vede anche la presenza di. L’azzurra è la quarta testa di serie e attende una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Are ilè Magda, opposta al primo turno alla britannica Burrage. Dall’altra parte delc’è invece Lin Zhu, che se la vedrà con Kalinskaya all’esordio. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYWTA 250PRIMO TURNO (1)vs Burrage Saville vs Friedsam Marino vs (Q) Golubic (5) Masarova b. Baindl ...

Trevisan e Paolini si affronteranno al secondo turno del1000 Guadalajara Open AKRON Presented ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022Jasmine Paolini affronterà Martina Trevisan al secondo turno del1000 di Guadalajra 2023 , torneo in programma dal 17 al 23 settembre. Due affermazioni piuttosto ...messicano e ora ille ...Tennis Un ottimo esordio per cominciare al meglio il prestigioso1000 di Guadalajara. 2 vittorie su 2 per l'Italia nella giornata inaugurale di gare in Messico, ... income 15esima ...

WTA Guangzhou, il tabellone: guidano Linette e Zhu. Bronzetti unica italiana presente Ubitennis

WTA Guangzhou 2023: il tabellone. Lucia Bronzetti ci prova in Cina OA Sport

L'unico ha superare il turno è stato Marco Dessì, numero 1948 della classifica mondiale e 14 del tabellone cadetto ... Raschdorf (16 delle qualificazioni), Barbara Dessolis (1073 Wta e 9 del seeding) ...Jasmine Paolini, in tabellone come 15esima testa di serie ... chiudendo 7-3.Anche Martina Trevisan è partita col piede giusto in questa avventura al Wta di Guadalajara, che assegna non pochi punti per ...