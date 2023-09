Supplenze da GaE e GPS 2023 | ecco i bollettini Elenco nomine AGGIORNATO

... non è possibile lasciare una supplenza conferita da/GPS per un'altra conferita dalle GI (o anche da altrao GPS).docenti 2023, quando è possibile e quando non è possibile lasciare ......dalla graduatoria (nel caso in esame dalla), relativa alla classe di concorso/posto di assunzione in ruolo , è corretta in quanto non è possibile - per i docenti di ruolo - accettare......di reclutamento che né i concorsi (ordinari e straordinari) né le graduatorie dei precari (e ... con circa il 50% dei posti vacanti destinati alle immissioni in ruolo trasformate inper ...

Supplenze GaE e GPS 30 giugno e 31 agosto: chi rinuncia potrà essere chiamato solo da graduatorie di istituto per nomine temporanee Orizzonte Scuola

Supplenze da graduatorie GAE, GPS e GI, quando è possibile lasciare un incarico per un altro (SCHEDA UIL SCUOLA) Scuolainforma

A dispetto alle indiscrezioni dei giorni scorsi, che hanno letteralmente dato i numeri, le nomine da GPS per le supplenze 2023/24 son partite martedì 22 agosto, un giorno dopo le nostre previsioni.Supplenze docenti anno scolastico 2023/24: gli Uffici Scolastici stanno pubblicando i bollettini delle nomine. Tanti .... Controlli prima di avviare l'algoritmo Prima di avviare l'algoritmo Uffici Sco ...