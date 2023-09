Suma da non credere | «Inter-Milan | togliendo il punteggio non è da 5-1!»

(Di lunedì 18 settembre 2023) Incredibile quanto successo dagli studi diTV dopo la pesante sconfitta dei rossoneri contro l’per 5-1. Il giornalista e telecronista Mariocommenta le statistiche della partita. INAPPROPRIATO – Mariodagli studi diTV esprime una sua opinione riguardo le statistiche die fa una considerazione abbastanza discutibile: «Guardando questi numeri, se togli ilnon è una partita da 5-1». Successivamente il collega in coro, rincara la dose: «Non è proprio una partita da sconfitta!».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il ...

Curiosità: Marina Suma (Napoli, 4 novembre 1959) è un'attrice ed ex modella italiana.

... delle zone tutelate nelle quali l'uomointerviene per costruire o coltivare in maniera ... Bernardo, il progetto "green" con il quale punta a diventare a sua volta società sportiva ..."Si sa che i bambini amano i pigiama party e i supereroi - commenta Perla, presidente della ... La Pigiama Run è importante per questo:per esorcizzare il problema, ma per affrontarlo anche con ...

(VIDEO) Suma a MilanTV: "Se togli il punteggio, non sono numeri da ... Il Pallone Gonfiato

Suma: Donnarumma tornerà a giocare in Italia | Top News Sportevai.it

Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.Faccia di cuoio e la sua famiglia tornano in The Texas Chain Saw Massacre, un violento gioco multiplayer asimmetrico ispirato alla pellicola del '74.