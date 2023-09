Sulla benzina per il governo non ci sono più scuse | superati i 2 euro al litro

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il tempo delleè finito. Ora il, sul prezzo della, deve decidere se mantenere o meno le sue promesse. Quando, a inizio anno, era stato deciso di non prorogare il taglio delle accise sui carburanti, alcuni esponenti dell’esecutivo – soprattutto Matteo Salvini – avevano garantito che sarebbero nuovamente intervenuti in caso di necessità, ovvero di superamento dei 2al. Bene, ora questa soglia è stata ufficialmente oltrepassata e per la maggioranza c’è poco da fare: o reintrodurre lo sconto sulle accise o rimangiarsi la promessa. Per il momento di taglio delle accise non se ne parla, però, come comunicato anche in estate dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Si ipotizza solamente un bonus – forse da 80– per le persone con ...