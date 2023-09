Sul surf con un pitone arrotolato attorno al collo | giovane multato in Australia

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 18 settembre 2023)per aver fattocon unintorno al. E’ la sorte toccata ad unno, filmato sulla Gold Coast, a sud di Brisbane, mentre solcava le onde azzurre portando con sè il suo serpente. Le autorità gli hanno concesso di tenerlo come animale domestico, ma gli hanno spiegato che non aveva il permesso per portarlo via da casa, e tanto meno per fargli fare sport...