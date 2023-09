Suicidio assistito | la Procura di Milano chiede l’archiviazione per Marco Cappato

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ladiha chiesto l'archiviazione dell'accusa di aiuto alper, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e candidato alle suppletive per il Senato a Monza, sui casi delle due persone che ha accompagnato a morire colin una clinica svizzera per i quali si era autodenunciato nel capoluogo lombardo. Non solo: la, con un’"interpretazione" più estensiva dell'ormai nota sentenza della Consulta del 2019 sul caso dj Fabo, allarga ancora di più la possibilità del: il malato terminale può scegliere di essere aiutato a morire anche se non è attaccato a macchine che lo tengono in vita, se questo tipo di trattamento rappresenta solo "accanimento ...

Curiosità: Il suicidio assistito è l'aiuto medico e amministrativo portato a un soggetto che ha deciso di morire tramite suicidio.

