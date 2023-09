Sui migranti nel governo scoppia la grana Salvini | Tajani | ' Con gli slogan non si va da nessuna parte'

Anche sul Corriere della Sera c'è una intervista a Tajani: "Si potrebbe chiedere all'Onu di creare dei centri di contenimento lungo le rotte dei, come quelli dell'Unhcr in Niger ma più ...Darmanin: la Francia non accoglieràda Lampedusa La Francia non accoglierà parte deiarrivati recentemente a Lampedusa. Lo ha detto il ministro dell'Interno, ...... sostiene che " i Centri per il rimpatrio non sono la soluzione al problema dei". Un'... Decaro sottolinea che altrimenti il costo ricadebilanci comunali e sulla responsabilità dei sindaci. ...

Metsola, 'servono risposte sui migranti entro il voto Ue' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Una politica fallimentare sui migranti. Cambiare tutto L'HuffPost

"Saremo noi a decidere chi arriva nell'Unione europea e in quale circostanze, non i trafficanti", ha detto von der Leyen.Agenti della Guardia di Finanza hanno effettuato una carica di alleggerimento nei confronti delle persone stipate al porto, stremate dalle lunghe attese sotto il sole. Sull'isola sono in quasi 7.000, ...