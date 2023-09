Sugli sbarchi dei clandestini il Pd buonista smentisce sé stesso

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 settembre 2023) Per inquadrare la posizione della sinistra sulla questione migranti - no alla difesa dei confini, no ai patti con i dittatori, no ai Centri per il rimpatrio - c'è un precedente che vale la pena ricordare: nel 2008, ai tempi dell'ultimo governo Berlusconi, D'Alema, che era stato ministro degli Esteri con Prodi, disse no ai respingimenti «in quanto violavano la convenzione di Ginevra del '51», bocciando così l'accordo italo-libico che fermò il flusso dei migranti verso l'Italia. Ma così facendo D'Alema contestò il protocollo siglato in grande segretezza a Tripoli il 29 dicembre del 2007, ed entrato a far parte integrante del Trattato d'amicizia fra Roma e Tripoli perfezionato definitivamente da Berlusconi e Gheddafi e ratificato a grande maggioranza dal Parlamento con i voti di Pdl, Lega e Pd. Eppure Giuliano Amato, quando come ministro dell'Interno di quel governo (di sinistra) aveva ...