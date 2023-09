Straordinarie Protagoniste del presente | al MAXXI una lezione contro i pregiudizi di genere

Leggi su funweek

(Di lunedì 18 settembre 2023) Lo Spazio Extra del, con le sue pareti chiare e la sua forma avvolgente, regala una cornice alle tanti cornici, scure e sottili, che circondano i volti delle donne, ledi questa mostra, curata da Renata Ferri con le opere di Ilaria Magliocchetti Lombi e legata al progetto indifesa di Terres des hommes. Un progetto visivo semplice, curato ed essenziale, che inserisce lo spettatore in una galleria di volti e di storie legate da un filo rosso comune: l’essere donne e il rappresentare qualcosa per le altre donne, giovani e meno giovani, che dalla loro storia possono prendere, metabolizzare, elaborare. Anche soltanto la semplice presa di coscienza che ilnon è -non deve essere- un ostacolo. Ci sono donne di tutte le età nella galleria delledel ...