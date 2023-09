Stranger Things | il nuovo libro di Millie Bobby Brown pronto a diventare un film?

(Di lunedì 18 settembre 2023) La giovane attrice non esclude di voler vedere untratto dal suo primo romanzo, Nineteen Steps, basato sulla storia della sua famiglia. Negli ultimi mesi, la star diè stata impegnata a promuovere l'uscita del suo primo, Nineteen Steps, che racconta la storia della sua famiglia. Il desiderio della giovane attrice sarebbe quello di veder realizzato un adattamento cinematografico. "Sì, sicuramente. Questa era l'intenzione", ha rispostoquando le è stato chiesto se Nineteen Steps sarà adattato in un. "Naturalmente, voglio creare sempre di più, quindi sì, questa è una grande base da cui partire".ha poi parlato delle ispirazioni della storia: "Mia nonna mi ...

Curiosità: Stranger Things è una serie televisiva statunitense ideata dai Duffer Brothers e distribuita da Netflix.

Negli ultimi mesi, la star diMillie Bobby Brown è stata impegnata a promuovere l'uscita del suo primo libro, Nineteen Steps , che racconta la storia della sua famiglia. Il desiderio della giovane attrice sarebbe ...Dopo il successo planetario diche a ogni stagione registra record su record su Netflix, la giovanissima protagonista Millie Bobby Brown quest'anno ha compiuto il salto nel mondo dell'editoria pubblicando il suo ...

Stranger Things, il libro di Millie Bobby Brown diventerà un film Everyeye Serie TV

Stranger Things, il nuovo libro di Millie Bobby Brown pronto a ... Movieplayer

La giovane attrice non esclude di voler vedere un film tratto dal suo primo romanzo, Nineteen Steps, basato sulla storia della sua famiglia.L’attrice ha conquistato soprattutto il pubblico di Netflix, merito della performance in Stranger Things dove ha interpretato l’intrepida Undici. Ma, ben ancorata alla realtà in streaming, ha avuto la ...