Stramaccioni | «Lautaro Martinez leader | sul terzo gol è incredibile»

(Di lunedì 18 settembre 2023)stravede perassoluto dell’Inter, che ieri ha strapazzato il Milan 5-1. Il Toro, nonostante la mancanza del gol, ha giocato in modo sublimeE TRASCINATORE ? Andrea, a Dazn, esalta il Toro: «oggi ha quella da testa dadi cui ogni grande squadra ha bisogno. Se l’Inter avesse subito il 5-1 sono sicuro checi avrebbe messo la faccia. All’occasione di Reijnders, Inzaghi ruggisce, mette dentro tre giocatori dalla panchina e cambia il derby. Prima volta che lo vedevo dal vivo Thuram, giocare con due punte credo sia l’ideale e ne elevi il valore. Lui può muoversi meglio, avere spazio. Poi c’èche non rende l’area ...

Anche per merito di Inzaghi, bravo a dare una precisa identità di gioco e di mentalità a capitane compagni. Come detto in tv da, l'allenatore ex Lazio è ormai passato da "Spiaze"...... Diletta Leotta, Massimo Ambrosini e AndreaSi apre il sipario sul derby di Milano, ... Inzaghi contro Pioli, Leao contro: chi sarà il condottiero verso la seconda stella ore 20:45 ...Da allenatore ad opinionista, Andreaha sempre un occhio di riguardo per l'Inter.

Federico Dimarco e Carlos Augusto hanno fatto la oramai consueta staffetta a sinistra nel corso di Inter-Milan. Anche nel derby entrambi i calciatori hanno offerto un'ottima prestazione STAFFETTA – Un ... Thuram rappresenta una piacevolissima e sorprendente eccezione. Rispetto alla passata stagione, l'attaccante francese e il portiere svizzero Sommer erano le uniche du ...