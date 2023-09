Strage di Castel Volturno | studenti in piazza per il ricordo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiGlidella media che giocano a scoprire chi furono in vita le vittime ghanesi delladi San Gennaro, quelli delle superiori che partecipano ad un momento di riflessione e ad una preghiera interreligiosa. E tanti immigrati che rivivono quei momenti di terrore e paura., come da 15 anni a questa parte, ricorda le vittime delladel 18 settembre 2008 firmata dall’ala stragista dei Casalesi capeggiata da Giuseppe Setola. Due i momenti della mattinata di commemorazione: nella sala consiliare del Comune e nellaesterna, dove i ragazzi della Media Garibaldi si sono cimentati in un gioco di ruolo dove ogni squadra ha preso il nome di una delle sei vittime ripercorrendo la sua storia personale, dalla traversata all’arrivo in ...