Stop immigrazione illegale di massa | pugno duro del governo | le nuove regole

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 settembre 2023) Un cambio netto di prospettiva sulla lotta agli ingressi illegali. Con il Consiglio dei ministri di lunedì 18 settembre ilitaliano usa ilcontro "l'di" e "i trafficanti di esseri umani". Una "lotta" che, ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, è "una battaglia epocale per l'Italia e per l'Europa. Da questo punto di vista dispiace constatare che parte delle forze politiche italiane ed europee, per ragioni ideologiche o, peggio, per calcolo politico, remino contro e facciano di tutto per smontare il lavoro che si sta portando avanti. Mi riferisco alla lettera dell'Alto rappresentante per la politica estera europea Borrell, agli appelli dei socialisti europei e alle prese di posizione di diversi esponenti della sinistra ma non solo". ...