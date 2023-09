“Steresis” la mostra personale dell’artista Silvana Landolfi a Roma

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 18 settembre 2023) INTEGRAZIONI – 2023 h 82cm X 115cmArte Borgo Gallery diospita da 23 al 30 settembre 2023 “” la– Sabato 23 settembre alle ore 18.00 presso Arte Borgo Gallery sarà inaugurata ladidal titolo“la forma in divenire contenuta nella materia, nel processo di genesi di un’opera d’arte” a cura di Anna Isopo – Testi di Aldo Ciolfi, Martina Scavone, Giorgio Vulcano. L’artista presenta un corpus di opere inedite appositamente realizzate. Tre sculture in plexiglass e porcellana e quindici lavori su tela, in cui è evidente la rilevante quanto fondamentale evoluzione del ...