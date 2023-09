STATS – Ligue 1 | nessuno vince e il Monaco perde l’occasione per allungare

(Di lunedì 18 settembre 2023)1: giornate in surplace in cima alla classifica: nessuna delle inseguitrici dele i monegaschi non ne approfittano Vi ricordate il campionato italiano di due anni fa quando sembrava che Inter, Napoli e Milan facessero a gara a nonrlo, facendosi sfuggireperin classifica? Sembrerebbe questo l’inizio della1 e per i concorrenti del Psg non è una bella notizia: quando il gigante è addormentato bisognerebbe approfittarne, cosa che invece non è capitata nella quinta giornata. Il weekend era partito con ilin testa, con 2 punti di vantaggio sulla coppia rappresentata dalla formazione di Luis Enrique e dal “solito” Marsiglia, che è sempre nella zona di vertice ma non fa mai il salto decisivo. ...

Curiosità: Il Lille Olympique Sporting Club, noto come LOSC o semplicemente come Lille (in italiano anche Lilla), è una società calcistica francese della città di Lilla, capoluogo del dipartimento del Nord. Milita nella Ligue 1, massima divisione del campionato francese di calcio.

