Stasera su Canale 5 l' atleta incontra una persona a lui molto cara | mentre la chef deve fare i conti con i malumori di alcuni concorrenti

Curiosità: Stasera Italia è un programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco, in onda su Rete 4 dal 9 aprile 2018 dal lunedì al venerdì in access prime time (ad eccezione della prima edizione, in cui è andato in onda fino al sabato). Dal 9 aprile al 3 agosto 2018 era stato condotto dal lunedì al venerdì da Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili e il sabato da Marcello Vinonuovo, dal 3 settembre 2018 al 16 giugno 2023 da Barbara Palombelli (sostituita da Giuseppe Brindisi e da Veronica Gentili dal 24 dicembre 2018 al 4 gennaio 2019, poi dal 23 dicembre dello stesso anno al 3 gennaio 2020, il 4 e il 5 marzo 2021 solo da quest'ultima, da Stefania Cavallaro dal 17 al 20 maggio 2022 e da Alessandra Viero dal 16 al 26 maggio 2023), mentre dal 4 settembre 2023 la conduzione è passata a Nicola Porro. Il programma è giunto alla settima edizione e viene trasmesso in diretta dallo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma.

