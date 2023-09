Startup | Carne Genuina continua a crescere e spinge sulla sostenibilità ambientale

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 settembre 2023) In crowdfunding con un progetto rivoluzionario, raccoglie 150mila euro in 24 ore A metà 2022,, chiudeva la sua prima campagna di equity crowdfunding su Opstart. A distanza di un anno e mezzo e con un importante patrimonio di crescita e promesse mantenute, lafondata a Treviglio, in provincia di Bergamo, nel 2020, ma con l’esperienza di tre generazioni di allevatori, torna in raccolta con obiettivi ancora più ambiziosi. La nuova campagna diha immediatamente destato l’interesse degli investitori e nelle prime 24 ore ha raccolto più di 150mila euro di adesioni. “In questo ultimo anno abbiamo lavorato duro. Oggi.it è il sito di settore più visitato in Italia con una media di 90mila utenti unici mensili. Tutti i numeri ci ...