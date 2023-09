SSC Napoli | buone notizie dall’allenamento odierno | recuperati due azzurri

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 18 settembre 2023)positive in vista della sfida contro il Braga in Champions League: ilrecupera due giocatori chiave. Consueta giornata di allenamento per ilagli ordini di Rudi Garcia. La squadra partenopea si è allenata questa mattina presso l’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno in preparazione al prossimo match di Champions League contro il Braga, in programma mercoledì in Portogallo alle ore 21. La sessione di allenamento è iniziata con una fase di attivazione a secco e ha proseguito con lavori tattici ed esercizi di finalizzazione. Una notizia positiva riguarda il portiere Pierluigi Gollini, che ha svolto un allenamento personalizzato in campo. Le ultime indicazioni suggeriscono che Gollini dovrebbe essere disponibile per la trasferta in Portogallo, il che rappresenterebbe una buona notizia per il tecnico ...