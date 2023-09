“Squalifica immediata” GF | il concorrente beccato dalle telecamere | “E ora succede il caos”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 18 settembre 2023) Mai in un momento migliore l’audio del GF 2023 è risultato disturbato, che ci sia lo zampino di qualcuno? Non è chiaro, ma sembrerebbe possa arrivare una nuova ondata di terrore, in quel di Cinecittà, e i gieffini ne sarebbero per ora all’oscuro. I primi a fiutare sono sempre i fan. Gli sembra sia volata una bestemmia. Naturalmente a breve la verità dovrà uscire a galla. D’altra parte questa volta Pier Silvio Berlusconi si era espresso chiaramente sull’esigenza di cambiare aria nel reality, non facendo più sconti a chiunque possa aver detto castronerie, parolacce ma soprattutto bestemmie. Ecco la prima del GF 2023, i fan sono certi. GF 2023, scoppia il primo caso bestemmia: rischio grosso Lo scorso venerdì è andata in onda la seconda puntata della nuova e rivoluzionata edizione del reality di Alfonso Signorini, alla conduzione da ben quattro edizioni. Addio ai vipponi, ...