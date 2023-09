Sport italiano in lutto | addio al giovane campione | aveva soli 24 anni

Leggi su tvzap

(Di lunedì 18 settembre 2023) Social. . Una tragedia senza precedenti ha sconvolto il mondo delloe in modo particolare quello delle due ruote. Filippo Momesso, pilota del Campionatomotociclismo di velocità, è stato trovato morto in casa sua a Trento. Il ragazzo24. La notizia del decesso, come riportato da Il Gazzettino, è dilagata ieri 17 Settembre 2023 proprio mentre era in corso la Festa dello, con centinaia diivi in piazza Grande.Leggi anche: Tragedia di Torino, non c’è pace per il pilota: bufera sui social Leggi anche: Tragedia di Torino, la straziante notizia sul papà della bimba Leggi anche: Fortissima scossa di magnitudo 4.8 in Italia: panico e gente in strada Leggi anche: Tragedia di Torino, spunta l’ipotesi choc dietro lo ...