Spider-Man 2 | la durata sarà simile a quella del primo capitolo

(Di lunedì 18 settembre 2023)-Man 2 debutterà il prossimo mese su PS5 e oggi, il game director del gioco, ha parlato delladello stesso. Ecco i dettagli Marvel’s-Man 2 punta a migliorare e a espandere i giochi precedenti della serie in diversi frangenti: combattimento, esplorazione e molto altro ancora. Come ci si aspetterebbe da un sequel open world, il titolo in questione è ovviamente destinato a essere un’esperienza molto più ampia. Ma anche se la sua New Yorkall’incirca il doppio della mappa dei due predecessori, questo non si tradurrà in un’esperienza significativamente più longeva. Anzi, ladi Marvel’s-Man 2più o meno alla pari condelgioco. Lo ha confermato Ryan Smith, senior game director di ...

Curiosità: L'Uomo Ragno (in inglese Spider-Man), il cui vero nome è Peter Parker, è un personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da Marvel Comics. Creato dallo scrittore Stan Lee e dal disegnatore Steve Ditko, è apparso per la prima volta sul n. 15 della collana Amazing Fantasy (agosto 1962) nella Silver Age dei fumetti con una breve storia che riscosse un successo tale da convincere l'editore a dedicargli una propria testata l'anno successivo intitolata The Amazing Spider-Man (vol. 1), ancora in corso di pubblicazione. Oltre alla testata principale il personaggio è apparso in molte altre testate come Web of Spider-Man o The Spectacular Spider-Man.

