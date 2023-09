Curiosità: La S.P.A.L., acronimo di Società Polisportiva Ars et Labor, è una società calcistica italiana con sede nella città di Ferrara. Fondata come circolo religioso-culturale Ars et Labor nel 1907, divenne in breve tempo polisportiva, affiliando la propria sezione calcistica alla FIGC nel 1910 come Ferrara Foot-Ball Club. Il ramo sportivo si separò dal circolo nel 1913 assumendo il nome Società Polisportiva Ars et Labor, con la squadra di calcio che si allineò a tale denominazione nel 1919.

È bastato poco per trasformare l'esordio di Nahuelin una serata amara. Qualche disattenzione di troppo e lasi è trovata nuovamente in svantaggio e sconfitta alla seconda giornata dal Perugia. Su questo c'è sicuramente da lavorare ......sconfitta per la, il Perugia vince 2 - 1 in rimonta. Dopo diverse occasioni da parte degli ospiti, è la formazione degli Estensi a sbloccare il risultato al sesto minuto di gioco con...

Spal, Valentini: “Arrabbiati e delusi per la sconfitta, ma ci rifaremo” ItaSportPress

Spal, brusco risveglio. Valentini illude il Mazza ma il Perugia la ... Quotidiano Sportivo

Il difensore ha parlato della disfatta contro il Perugia: "Bravi loro ad approfittare del nostro momento "no" e aggredirci" ...Nahuel Valentini, difensore della Spal, come riportato da quotidianosportivo ha parlato della sconfitta con il Perugia. "Personalmente cerco di fornire il mio contribuito, ma ...