Soumahoro | facci ridere | dica la verità su Lampedusa

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 18 settembre 2023) Non so com’è ma quando vedo, anzi rivedo Greta Beccaglia mi viene in mente Abou, il compagno con gli stivali. Ma chi è Greta Beccaglia, si chiederanno adesso i miei lettori: hanno ragione, è l’inviata in diretta dallo stadio di Empoli che due anni fa, come passa il tempo, per una spolverata sulla minigonna fece un casino tale da riuscire a distruggere la vita del manesco bifolco, travolto, scomparso, condannato a un anno e mezzo (mentre le violenze bestiali di migranti su migranti, comprate e vendute, vengono derubricate dalla nostra magistratura ad usi e costumi da rispettare, “dalle loro parti si usa così”). Beccaglia, malgrado il tour mediatico estenuante dell’epoca, non riuscì ad uscire dalle sabbie mobili di provincia ma adesso ha trovato una nuova occasione: in Spagna, equilibrato paese dove per un bacio autorizzato saltano teste dirigenziali e di ...