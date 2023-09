Sostenibilità | i-Stentore | fondi europei per la mobilità elettrica

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 settembre 2023) Samso partecipa al progetto Ue Nei Comuni di Capaccio Paestum (Sa) e Nocera Inferiore (Sa), a partire dalla prossima estate i turisti potranno noleggiare e ricaricare venti e-car per raggiungere in modo eco-sostenibile la costiera Amalfitana, la Penisola Sorrentina, l’area vesuviana e il vicino Cilento. I lavori prevedono la realizzazione e l’installazione di due pensiline fotovoltaiche, dieci stazioni con doppia presa di ricarica con un parco macchine di venti 500e Cabrio. Le auto a noleggio saranno a disposizione dei turisti, che potranno far affidamento su un’apposita app che consentirà loro di far uso del servizio in completa autonomia, potendo programmare la loro sosta per la ricarica lungo il tragitto. Il centro di ricerca Criat (Centro di Ricerca Interuniversitario sugli Azionamenti elettrici per la Trazione aerea, terrestre e marittima) dell’Università Federico II sarà parte ...