Solofra | Moretti si riprende la fascia da sindaco

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNicolasilada. Dopo due mesi di Commissariamento per effetto del ricorso presentato da Antonello D’Urso, si sono ripetute le operazioni di voto in due sezioni elettorali dove erano state contestate le schede, quelle di Casapapa e Sant’Agata. L’esponente di “Per la nostra” sin dall’inizio è stato in netto vantaggio rispetto ai competitor D’Urso (Libera) alla fine staccato di 200 voti, e indietro sempre Maria Luisa Guacci (Futura), dietro di oltre 800 voti. Lunghissime le operazioni di voto nonosante fossero solo due le sezioni da scrutinare, ma posta la delicatezza del momento e i rifettori accessi anche delle Forze dell’Ordine dopo le denunce su possibili episodi di voto di ...