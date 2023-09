Solofra | Moretti | “Sarà il sindaco di tutti | non solo di chi ha creduto in me”

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Carini, devo dirvi grazie ancora una volta. Nel giro di un anno mi avete concesso di nuovo la vostra fiducia, questa volta con numeri ancora più netti rispetto alle elezioni precedenti, sintomo che, oltre ai programmi e alle idee che vi abbiamo rappresentato in campagna elettorale, avete apprezzato anche i nostri primi mesi di amministrazione”. E’ il commento a caldo di Nicola, che torna alla guida del comune di. “Già da domani sarò al lavoro per ripartire da dove ci siamo dovuti fermare. Un altro grazie lo voglio dire alla mia squadra, dal primo all’ultimo: abbiamo fatto insieme un enorme lavoro e oggi ne raccogliamo i frutti, attraverso la fiducia della nostra gente. Da domani riparte il nostro percorso. Voglio promettere un’ultima cosa alla città, ...

Curiosità: Solofra (pronuncia Solófra, /so'lofra/; Sulofre [su'lofr] in dialetto solofrano) è un comune italiano di 12 006 abitanti della provincia di Avellino in Campania. Fa parte dei comuni situati nella valle dell'Irno, benché in realtà il suo territorio appartenga al bacino idrografico del Sarno.

Il verdetto poco dopo le 20.30: Nicola Moretti è stato confermato alla guida di Palazzo Orsini. Gli elettori di Solofra delle sezioni 3 e 5, che erano stati chiamati a ripetere il voto dopo ...Dopo una campagna elettorale caratterizzata da veleni e denunce, Solofra sceglie il sindaco: nelle sezioni 3 e 5, dove ha votato il 79% degli aventi diritto, vince Nicola Moretti che dunque si ...