Solo i genitori hanno diritto a decidere dell’educazione sessuale dei figli

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ogni lunedì, nel Foglio c'è Un Foglio Internazionale, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere. Un inserto a cura di Giulio Meotti "Ricordate la frase di Hillary Clinton secondo cui ci vuole un villaggio per crescere un bambino? Adesso la sinistra sta cercando di cacciare idal villaggio”. Si apre così un articolo da capogiro del Wall Street Journal scritto da Allysia Finley. Si parla deiappartenenti alle minoranze etniche di Chino, in California, una comunità della classe operaia a est di Los Angeles. La scorsa settimana, il procuratore della California, Rob Bonta, ha citato in giudizio il Chino Valley Unified School Board of Education per la sua nuova politica, adottata con un voto 4-1, che impone alle scuole di informare ise i...