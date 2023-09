Solo chi prende 9 o 10 in condotta avrà diritto a ottenere il massimo dei crediti scolastici

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 18 settembre 2023) Linea dura sulla scuola. Il Governo Meloni punta sulla disciplina. Il Cdm ha approvato il disegno di legge per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e per la revisione della valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. C’è il via libera da parte del governo al disegno di legge che riforma gli istituti tecnici e professionali e stabilisce la revisione disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. La valutazione del comportamento diventa strumento contro atti di violenza e bullismo. Sarà espressa in decimi epeso suiper l’ammissione alla maturità. Un voto ininferiore a 7 potrebbe generare un “debito” in materia di educazione civica, da recuperare con esami incentrati su valori costituzionali. che andranno poi a fare media ...