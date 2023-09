SNAI – Champions League | Milan | ecco il Newcastle A 2 | 55 il riscatto post-derby Lazio a 2 | 90 con l' Atletico

(Di lunedì 18 settembre 2023) (o, 18 settembre 2023) - Dopo la brutta sconfitta contro l'Inter, i rossoneri aprono il loro cammino europeo contro gli inglesi dell'ex Tonali. Mercoledì tocca anche ai nerazzurri (a 2,40 con la Real Sociedad) e al Napoli (1,80 a Braga)o, 18 settembre 2023 – Reagire dopo la batosta nel. È questa la missione deldi Stefano Pioli che, dopo i cinque gol incassati contro l'Inter, inaugura la sua stagione europea contro ildell'ex Sandro Tonali. Martedì alle 18.45 a San Siro ladei rossoneri inizia con quotein equilibrio: il segno «1» a 2,55 è in leggero vantaggio sul «2» a 2,70, con il pareggio più in alto a 3,40. Sembra, almeno nelle previsioni, una partita da Over e Goal: il risultato con almeno tre ...

... anche in vista della Champions League. Scopriamo allora come cambiano le quote sull'esonero di Pioli sui bookmakers arrivando a toccare quota 9.00 su Sisal, 7.00 su Goldbet, 6.55 su Gazzabet e 6.50 su Better. Fino a partita facile perché l'ambiente sarà caldissimo per il debutto della squadra di casa in Champions League. Si scende, invece, a 3.05 su Better e a 3.00 su Sisal.

ROMA - Reagire dopo la batosta nel derby. È questa la missione del Milan di Stefano Pioli che, dopo i cinque gol incassati contro l'Inter, inaugura la sua stagione europea contro il Newcastle dell'ex ...Dopo la brutta sconfitta contro l’Inter, i rossoneri aprono il loro cammino europeo contro gli inglesi dell’ex Tonali. Mercoledì tocca anche ai nerazzurri (a 2,40 con la Real Sociedad) e al Napoli (1, ...