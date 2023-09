Sisma Marradi | i vigili del fuoco | danni nel forlivese | crepe e intonaci nel Mugello – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 settembre 2023) Decine le richieste di informazioni e di sopralluoghi per verifiche strutturali ricevute dalle sale operative deideldi Firenze e Forlì per il terremoto con epicentro ache ha colpito Toscana ed Emilia-Romagna nella notte. Idelfanno sapere che le maggiori criticità si registrano nel. In zona le squadre sono al lavoro per sopralluoghi tecnici a Tredozio, Modigliana (dov’è stata evacuata per precauzione una Rsa) e Rocca San Casciano (pere caduta diin abitazioni). Finora non è giunta nessuna segnalazione di persone coinvolte. L’elicottero Drago 53 del reparto volo di Arezzo è in ricognizione aerea sui comuni di Modigliana, Tredozio, Portico, Rocca San Casciano, Dovadola e Castrocaro. Le ...