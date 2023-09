Sisma | crolla parte del soffitto di casa mentre dorme ma è salvo | “Sono miracolato

Il terremoto dell'Emilia del 2012 è stato un evento sismico costituito da una serie di scosse localizzate nel distretto sismico della Pianura Padana emiliana, prevalentemente nelle province di Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Bologna e Rovigo, ma avvertite anche in un'area molto vasta comprendente tutta l'Italia Centro-Settentrionale e parte della Svizzera, della Slovenia, della Croazia, dell'Austria, della Francia sud-orientale e della Germania meridionale. Già tra il 25 e il 27 gennaio 2012 si ebbero in zona fenomeni significativi, ma la prima scossa più forte, di magnitudo 5.9 è stata registrata il 20 maggio 2012 alle ore 04:03:52 ora italiana (02:03:52 UTC), con epicentro nel territorio comunale di Finale Emilia (MO), con ipocentro a una profondità di 6,3 km.

parte del soffitto mentre dorme: 'Sono miracolato' Mentre dormiva è stato colpito da pezzi di ... comune in provincia di Forlì - Cesena a meno di 20 chilometri dall'epicentro deldi 4.8 nel ......su alla meglio e tanti sono abusivi e non in grado di resistere neanche alla forza di unnon ... Con queste premesse è evidente che la nostra ediliziaanche a magnitudo più basse come il 3.9 ...

Sisma: crolla parte del soffitto mentre dorme, 'miracolato' Agenzia ANSA

Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 tra Toscana e Romagna. Scuole chiuse. Danni a Tredozio - Tredozio, crolla parte soffitto mentre dorme, 'miracolato' - Tredozio, crolla parte soffitto mentre dorme, 'miracolato' RaiNews

Mentre dormiva è stato colpito da pezzi di intonaco caduti dal soffitto, con una parte importante ceduta a causa del terremoto ed è finita sul suo letto. (ANSA) ...Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente a Firenze, ma anche in molte aree confinanti dell’Emilia-Romagna. Al momento non si registrano danni a ...