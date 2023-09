Curiosità: Salvatore Sirigu (Nuoro, 12 gennaio 1987) è un calciatore italiano, portiere del Nizza. Con la nazionale italiana si è laureato campione d'Europa nel 2021.

... anche lui passato brevemente al Paris Saint Germain, di cuiha difeso la porta dal 2011 al 2016. "è un grande portiere. Può essere un grande valore aggiunto per il club", ha conoscenza ...Commenta per primo Ora è ufficiale, Salvatorein Francia. Il Nizza ha annunciato l'ingaggio del portiere classe '87, libero dopo l'ultima esperienza alla Fiorentina; per lui un contratto fino al termine della stagione.

Sirigu torna in Francia: ufficiale al Nizza Corriere dello Sport

Sirigu torna in Francia, firma col Nizza La Sicilia

Nizza, 18 set. - (Adnkronos) - Sei anni dopo l'addio al Paris Saint Germain Salvatore Sirigu torna a giocare in Francia. Il 36enne estremo difensore sardo, nell'ultima stagione per sei mesi al Napoli ...Salvatore Sirigu ha trovato un accordo con il Nizza e sarà secondo portiere della squadra di Ligue 1 fino al termine della stagione. (ANSA) ...