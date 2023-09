Sirigu firma per il Nizza | «Hanno grandi ambizioni»

(Di lunedì 18 settembre 2023) Salvatore, ex portiere di Napoli e Fiorentina, hato ufficialmente per ilda svincolato. Ecco le sue dichiarazioni Salvatore, ex portiere di Napoli e Fiorentina, hato ufficialmente per ilda svincolato. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Per me era molto importante mettermi a disposizione dei miei compagni di squadra il più rapidamente possibile. Spesso ho incontrato come avversario il, so quanto fervore può esserci qui. Sono orgoglioso di far parte del club e voglio aiutarlo a raggiungereobiettivi. È iniziato tutto con un big match contro il PSG, volevo stare con il gruppo. Ilha, anche io. Siamo fatti per lavorare bene ...

Curiosità: Salvatore Sirigu (Nuoro, 12 gennaio 1987) è un calciatore italiano, portiere del Nizza. Con la nazionale italiana si è laureato campione d'Europa nel 2021.

... anche lui passato brevemente al Paris Saint Germain, di cuiha difeso la porta dal 2011 al 2016. "è un grande portiere. Può essere un grande valore aggiunto per il club", ha conoscenza ...Ultime news calciomercato - Dopo qualche giorno in prova, il Nizza ha confermato Salvatore: lo racconta l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli. Il portiere ex Napoli , Salvatorelascia quindi l'Italia per approdare in Francia, nel club della Costa Azzurra dove si stava allenando già da un po'. Giocherà quindi in Ligue 1, allenato dall'italiano Francesco Farioli , fino ...

Sirigu torna in Francia, firma col Nizza Tiscali

UFFICIALE - L'ex azzurro Sirigu firma per il Nizza Napoli Magazine

Gli ultimi mesi in Serie A di Salvatore Sirigu hanno subito più bassi che alti, prima con l’esperienza semestrale al Napoli e poi con l’altrettanto difficile metà di stagione alla Fiorentina per via d ...Rimasto svincolato dopo l'avventura alla Fiorentina, Salvatore Sirigu proseguirà la sua carriera in Francia. Per lui si tratta di un ritorno ...