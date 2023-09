Simeone torna a Roma Lazio forte | sarà da pelle d' oca

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il tecnico dell'Atletico Madrid: "All'Olimpico per fare una grande partita"- L'Atletico Madrid di Diego Pabloarriva aper dimostrare la sua forza e per ribadire di essere la squadra da battere in un girone di Champions League che si annuncia più equilibrato che mai. "Ora andiamo