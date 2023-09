Sicurezza stradale | nel weekend tra Peschiera Borromeo e Mediglia controllate quasi 200 auto

Le misure di sicurezza stradale hanno come obiettivo la riduzione del numero e delle conseguenze degli incidenti stradali e lo sviluppo e il dispiegamento di sistemi di gestione. L'approccio è di tipo multi-disciplinare, in quanto sono coinvolte diverse tematiche tecnico-scientifiche, e segue il rispetto di norme esplicitamente espresse nel Codice della Strada al fine di minimizzare il rischio.

Il consiglio dei ministri ha approvato il testo del Ddl e della legge delega per le modifiche al Codice della strada e nuove norme sullacon una "stretta sugli autovelox - selvaggi e linea dura per i recidivi che non rispettano le regole".Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il disegno di legge 'Interventi in materia die delega per la revisione del codice della strada'. La riunione dell'Esecutivo e' terminata da poco.

Le nuove norme sulla sicurezza stradale propongono per l'uso dei cellulari alla guida l'inasprimento della sanzione pecuniaria, che passa dalla fascia 165-660 euro a 422-1.697 euro, con sospensione ...Il Consiglio dei Ministri, iniziato alle 13 a Palazzo Chigi, approva il testo del decreto legge e della legge delega per le modifiche delle norme sulla sicurezza stradale.