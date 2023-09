Sicurezza | sette arresti della polizia durante controlli

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiNell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, predisposti dalla Questura di Napoli, dal centro alla periferiaprovincia, sono state tratte in arresto, nelle ultime ore, 7 persone ed eseguiti sequestri di armi e relativo munizionamento. Domenica notte, un agente del Commissariato San Paolo, libero dal servizio, in via dei Torchi ad Aversa, ha udito delle urla di alcune persone aggredite in strada da un uomo che, in forte stato di agitazione, si era dato alla fuga all’interno di uno stabile. Il poliziotto, senza esitazione, ha inseguito l’aggressore nella rampa delle scale dell’edificio riuscendo ad afferrarlo ma lo stesso, dopo averlo minacciato e spintonato, era riuscito a rifugiarsi in un appartamento da cui, poco dopo, è uscito puntando una pistola alle tempie dell’operatore che, tuttavia, è ...

La Polizia di Stato (fino al 1981 Corpo delle guardie di pubblica sicurezza) è un corpo di polizia ad ordinamento civile, che fa parte delle forze di polizia italiane direttamente dipendente dal Dipartimento della pubblica sicurezza, del Ministero dell'interno.

