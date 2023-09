Si rompe il fronte degli aiuti all' Ucraina | scatta la causa agli alleati

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 settembre 2023) Frizioni e scintille sulall'. Kiev infatti citerà in giudizio Polonia, Ungheria e Slovacchia per il loro rifiuto di revocare l'embargo all'importazione dei prodotti agricoli ucraini. Lo ha annunciato il rappresentante ucraino per il Commercio, Taras Kachka, in un'intervista al Playbook di Politico.eu: «È importante dimostrare che queste azioni sono legalmente sbate. Ed è per questo che inizieremo i procedimenti legali domani». I tre Paesi in questione si stanno ribellando contro la Commissione europea che venerdì scorso ha deciso di consentire le vendite di grano ucraino in tutta l'Ue, una scelta arrivata dopo l'interruzione dell'accordo con la Russia, che ha di fatto bloccato le esportazioni ucraine via mare. Polonia, Ungheria e Slovacchia hanno annunciato che ...