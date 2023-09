Si può difendere Dio? Cosa intendeva davvero Giorgia Meloni secondo Delle Site

Leggi su formiche

(Di lunedì 18 settembre 2023) Non sono pochi ad aver ironizzato o gridato allo scandalo, sia fuori che all’interno del mondo cattolico, per le parole del presidente del Consiglio dei ministrial Demographic Summit a Budapest, una conferenza sulla natalità alla quale hanno preso parte, oltre al presidente ungherese Viktor Orban, alcuni dei leader dei conservatori europei. La premier italiana ha richiamato una grande battaglia per “le famiglie, le nazioni, l’identità,e tutto ciò che ha costruito questa civiltà”. Si può? Certamente in una prospettiva di fede, possiamo dire che si tratta di un capovolgimento: è piuttosto, che ha creato e regge le sorti del mondo, la maggiore difesa per le persone, le famiglie e i popoli che con fede gli si rivolgono. “Per ...