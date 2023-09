Sgominato il clan Sorianiello | i dettagli dell’operazione dei Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiÈ un colpo durissimo quello inferto daidel Comando Provinciale di Napoli all’organizzazione camorristica dei. Questa mattina, decine di militari, hanno circondato quella che è considerata la roccaforte del sodalizio, la cosiddetta ‘99’ di via Catone al rione Traiano, per eseguire oltre venti mandati di cattura nei confronti di boss e gregari, alcuni dei quali già detenuti per altre vicende. In totale sono 26 i provvedimenti eseguiti grazie alle indagini coordinate dalla Dda partenopea. Al blitz, almeno per il momento, sono riusciti a sfuggire due esponenti di spicco della cosca, Simone Bartiromo, indicato come il principale fornitore di sostanze stupefacenti dei, e Simone, figlio del boss detenuto Alfredo e suo attuale erede nella direzione del ...