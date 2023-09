Serie C | il resoconto di Catania – Picerno 2-0

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ildi Tabbiani vince la sua prima partita in campionato, vittima il. In rete per ben due volte Samuel Di Carmine, gol nati dalla complicità con Cosimo Chiricò. Ildi(2-0) Comincia bene la squadra di casa che già nei primi minuti mette in difficoltà il, con un calcio d’angolo all’ottavo minuto ma il pallone finisce fuori per pochissimo. FotoFcAttacca anche ilma la difesa rossazzurra è attenta ad ogni contropiede. Si passa velocemente da una parte all’altra del campo con un ritmo decisamente frenetico. Al 31esimo minuto,in vantaggio con Di Carmine, bravo a finalizzare da dentro l’area di rigore. Gli etnei ci prendono gusto e, in contropiede, per un soffio ...