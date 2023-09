Serie B | il Cittadella sbanca Marassi in rimonta | la Samp di Pirlo perde e sprofonda fra i fischi

Curiosità: L'Associazione Sportiva Cittadella, meglio nota come Cittadella, è una società calcistica italiana con sede a Cittadella, in provincia di Padova. Milita in Serie B, la seconda divisione del campionato italiano.

Commenta per primo Per la quinta giornata diB , la Sampdoria ospita ila Marassi. Per i padroni di casa di Andrea Pirlo , 16esimi in classifica con soli 2 punti (frutto di una vittoria, due sconfitte e un pareggio, sommati alla ...... generato da un tentativo di spazzata ansiogena di Bereszynski), è privo di precedenti nella... Poi, dopo un avvio shock (l'Empoli è stato già eliminato in Coppa Italia dal), l'...

Diretta Sampdoria - Cittadella (1-2) Serie B 2023 la Repubblica

Sampdoria-Cittadella, dove vedere la partita di Serie B in tv: gli orari Sky Sport

Vittoria in rimonta per il Cittadella, che si impone 2-1 in casa della Sampdoria nel match che chiude la quinta giornata di Serie B. I blucerchiati passano in vantaggio prima dell'intervallo con La ...GENOVA - Andrea Pirlo e la Sampdoria affondano, il Cittadella alza la voce ed espugna Marassi. Tre punti pesantissimi, quelli conquistati dalla squadra di Edoardo Gorini, che porta a casa un successo ...