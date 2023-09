Serie A | Torino perfetto | Salernitana perde malamente in casa

(Di lunedì 18 settembre 2023)è stata la penultima partita di questa quarta giornata del campionato diA. Scopriamo insieme come è terminata la sfida dell’Arechi Un primo tempo che ha avuto solamente una squadra protagonista in campo: ovvero ildi Ivan Juric. 45 minuti (quasi) perfetti per i granata che hanno impegnato moltissimo la retroguardia difensiva di. Lanon ha potuto fare altro che assistere al dominio degli ospiti. Gli stessi che, al minuto numero 15?, trovano la rete del vantaggio con il loro uomo simbolo. Quell’Alessandro Buongiorno che, nel mercato estivo, sembrava ad un passo dal firmare con l’Atalanta. Alla fine, però, ha prevalso il cuore granata. Zapata colpisce di testa e il pallone carambola su Lovato. Quest’ultimo, però, serve involontariamente ...

Curiosità: Il Torino Football Club, meglio conosciuto come Torino, è una società calcistica italiana con sede nella città di Torino. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

20.30A, Salernitana -0 - 3 Rotonda vittoria delall'Arechi. Granata a quota 7 punti, la Salernitana inchiodata a 2. I granata sbloccano la gara al quarto d'ora con Buongiorno che ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Arechi, Salernitana esi affrontano nel match valido per la quarta giornata del campionato diA 2023/24. Salernitana -0 ...

Rotonda vittoria del Torino, che si impone col risultato di 0-3 in casa della ... Ed in particolare chiedere a Radonjic, protagonista di serata e autore della prima doppietta in Serie A nella sua ...La doppietta del serbo e il gol in apertura di Buongiorno regalano il secondo successo di fila ai piemontesi. Sousa resta a quota 2 ...